Великобритания расширила санкции против РФ в связи с кибератаками

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании добавили в антироссийские санкционные списки более 20 физических и юридических лиц в связи кибаратаками, сообщается на сайте британского правительства.

"Сегодняшние действия нацелены на 24 физлица и юрлица, которые стоят за деструктивными кибер- и гибридными операциями", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Лондон в данном случае действует в координации с ЕС.

Согласно пресс-релизу британского правительства, в Лондоне считают, что российская сторона несет ответственность за "кибератаки, вмешательство в выборы и распространении злонамеренной риторики, направленной против Украины, по всей Европе".