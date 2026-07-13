Индексы США выросли в пятницу

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, основное внимание инвесторов было приковано к дебюту южнокорейского разработчика чипов памяти SK Hynix.

В пятницу на бирже Nasdaq начались торги американскими депозитарными расписками (ADR) Hynix по принципу условной консигнации (when-issued), т.е. до выпуска. Бумаги завершили основную сессию ростом на 12,8% по сравнению с ценой размещения в $149 за штуку, закрывшись на отметке $168,01, при этом внутри дня котировки достигали $177. Дополнительная сессия также сложилась удачно: ADR выдали подъем на 2,5% - до $172,14. Полноценные торги ими начнутся в понедельник.

Hynix готова провести допэмиссию в США в случае роста доходности и сохранения стабильности котировок, заявил председатель совета директоров материнской SK Group Чхве Тхэ Вон в интервью Bloomberg Television. По его словам, чипмейкер также изучает возможность продавать "память как услугу".

Объем размещения расписок компании составил $26,5 млрд - исторический максимум для иностранного эмитента в США. До этого рекорд принадлежал китайской Alibaba, разместившей бумаги на $21,8 млрд в 2014 году.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. по итогам регулярных торгов повысилась на 4%, Advanced Micro Devices - на 2%, Sandisk - на 3,1%. Intel Corp. сократила ее на 2,4%, Broadcom - на 0,3%, ON Semiconductor - на 2%, Qualcomm Inc. - на 1%.

Micron потеряла 1,2% капитализации после увеличения американской инвестпрограммы на период до конца 2035 года до более чем $250 млрд с $200 млрд.

Гиперскейлеры (крупные поставщики облачных услуг) Microsoft Corp. и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подорожали на 0,2% и 6% соответственно. Скачок последней объясняется позитивным отчетом SemiAnalysis о ее ИИ-бизнесе.

Котировки бумаг Alphabet Inc. уменьшились на 0,5%, Amazon.com Inc. - на 0,7%.

Акции Delta Air Lines потеряли в цене 1,8%. Одна из крупнейших авиакомпаний США во втором квартале снизила чистую прибыль на 25% и при этом не стала менять годовой прогноз.

Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo выросла на 0,3%, Bank of America Corp. - на 0,7%, Citigroup Inc. - на 0,9%. Goldman Sachs Group снизил ее на 0,1%.

Цена бумаг автомобильной Ford Motor повысилась на 2,9%, фармацевтической Eli Lilly - уменьшилась на 2,3%. Котировки фастфуд-гиганта McDonald's Corp. сократились на 0,7%.

Капитализация эмитента стейблкойнов Circle Internet Group поднялась на 5% после того, как компания получила разрешение на создание криптовалютного банка-кастодиана.

Нефтесервисная Baker Hughes Co. нарастила стоимость на 0,6%, получив одобрение Европейской комиссии на приобретение Chart Industries Inc. за $13,6 млрд.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу вырос на 0,29% - до 52637,01 пункта.

Значение Standard & Poor 's 500 увеличилось на 0,42% - до 7575,39 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,29% и закрылся на отметке 26281,61 пункта.