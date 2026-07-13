Иран наносит ответные удары по базам США в Иордании и Бахрейне

Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Иранские силы в понедельник начали наносить удары по американским базам в Иордании и Бахрейне в ответ на атаки вооруженных сил США против Ирана, сообщает телеканал Press TV.

По его данным, Иран запустил ракеты по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, которая используется ВВС США, и по объектам на базе американского пятого оперативного флота в Бахрейне.

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщает, что на базе американского флота слышны взрывы. В королевстве звучат сирены воздушной тревоги, предупреждающие о ракетном нападении.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что его силы в ночь на понедельник начали наносить очередные удары по Ирану, "чтобы продолжать ослаблять его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив".

В CENTCOM подчеркнули, что президент США Дональд Трамп "отдал распоряжение о нанесении ударов, чтобы привлечь иранские силы к ответственности".