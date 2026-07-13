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Посла РФ вызовут в МИД Франции из-за кибератак

Посла РФ вызовут в МИД Франции из-за кибератак
Посол России во Франции Алексей Мешков
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Власти Франции вызовут российского посла Алексея Мешкова во французский МИД в ближайшие дни, заявил в понедельник глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

"Мы вызовем посла России во Франции в ближайшие дни, и мы также введем санкции в отношении девяти физлиц и четырех компаний, которые несут ответственность за эту киберкампанию", - сказал министр в эфире телеканала BFM TV.

Он отметил, что Франция стала одной из 10 европейских стран, в отношении которых были недавно осуществлены кибератаки. По его словам, атакам подверглись, в том числе министерства и компании. Он указал, что целью хакеров был "саботаж и шпионаж".

Франция
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