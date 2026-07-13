Удары США по Ирану продолжаются уже более трех часов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США наносят удары по иранским целям в течение более трех часов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, это относительно продолжительный период времени по сравнению с недавними ударами.

По данным американских военных, новая операция началась в воскресенье в 17:00 по времени Восточного побережья США (в полночь с воскресенье на понедельник по Москве).

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что его силы начали наносить очередные удары по Ирану, "чтобы продолжать ослаблять его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив".

В CENTCOM подчеркнули, что президент США Дональд Трамп "отдал распоряжение о нанесении ударов, чтобы привлечь иранские силы к ответственности".