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Алиев заявил о полной нормализации отношений между РФ и Азербайджаном

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Проблемы в отношениях между Азербайджаном и РФ остались позади, отношения полностью нормализовались, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"Были сложности. Да, мы все о них знаем, но важно, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализованы", - сказал Алиев в понедельник на встрече с участниками IV Шушинского Глобального медиафорума на тему "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия". "Азербайджан ценит отношения с Россией", - добавил он.

"Контакты осуществляются на разных уровнях - между правительствами, по линии сопредседателей межправительственной комиссии, по линии министерств иностранных дел, а также администраций президентов. Поэтому, думаю, в этом плане все идет хорошо, и мы этому рады", - отметил президент Азербайджана.

Алиев сказал, что официальные лица РФ, в том числе президент Владимир Путин, высказывались относительно динамики двусторонних отношений.

Он добавил, что отношения между Россией и Азербайджаном важны как для двустороннего формата, так и для более широкой географии.

"Они (отношения - ИФ) охватывают как традиционные сферы взаимодействия, так и новые направления, которые возникают сегодня. Конечно, очень важную роль играют транспортная составляющая, торговля и гуманитарное сотрудничество", - сказал он.


Ильхам Алиев Азербайджан
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