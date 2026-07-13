Польша передала Украине несколько ракет для ЗРК Patriot

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Варшава передала Киеву ракеты для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщил замглавы Минобороны Польши Цезари Томчик.

"Польша передала Украине от 3 до 9 ракет для системы Patriot, потому что генеральный секретарь НАТО об этом попросил", - сказал Томчик в эфире радио RMF FM. Он отказался прямо отвечать на вопрос о конкретном количестве, отметив, что переданные ракеты составляют "незначительную часть наших запасов".

Замглавы Минобороны заявил, что Варшава получила от Вашингтона заверения, что "в случае угрозы мы получим в несколько раз большее количество".