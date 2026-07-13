Власти Франции усиливают меры безопасности в преддверии Дня взятия Бастилии

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Во Франции усиливают безопасность в связи с празднованием 14 июля Дня взятия Бастилии, а также в связи с матчем Франции и Испании в полуфинале чемпионата мира по футболу, сообщает- телеканал BFM-TV.

В понедельник в Париже задействуют 4 тыс. полицейских и жандармов, а также 2 тыс. спасателей в связи с вечерним концертом на Марсовом поле и шоу фейерверков.

В день празднования, 14 июля, в столице и ее пригородах будут работать 7 тыс. полицейских и жандармов. В частности, они будут обеспечивать безопасность на военном параде на Елисейских полях.

По всей стране охранять порядок во вторник будут 70 тыс. полицейских и жандармов, сообщил в воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес.

Во вторник во Франции отметят национальный праздник - День взятия Бастилии. 14 июля 1789 года во Время Великой французской революции парижане взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию. Содержавшихся там заключённых освободили. Сама крепость впоследствии была разрушена. В Париже по сей день есть площадь Бастилии: именно там находилась крепость.

На день национального праздника выпал матч сборной Франции и Испании в полуфинале xемпионата мира по футболу. Игра начнется в 22:00 мск.