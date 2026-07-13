Совет ЕС объявил о запуске партнерской миссии Евросоюза для Армении

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Брюсселе, объявил о запуске партнерской миссии Евросоюза для Армении – EUPM Armenia.

"Эксперты ЕС окажут поддержку армянским властям в борьбе с киберугрозами и дезинформацией, а также в противодействии незаконным финансовым потокам", - так глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас описала задачи миссии.

В коммюнике Совета ЕС поясняется, что миссия сформирована в рамках общей политики безопасности и обороны Европейского союза.

"Цель этой консультативной гражданской миссии – оказать поддержку армянским властям в повышении устойчивости страны к гибридным угрозам и способности противостоять меняющимся вызовам в области безопасности", - говорится в опубликованном документе.

В нем сказано, что миссия, в частности, "будет предоставлять стратегические консультации, техническую экспертизу и наращивать институциональный потенциал различных национальных учреждений Армении для противодействия таким угрозам".

"Кроме того, миссия будет предоставлять практические оперативные консультации и создаст специальную проектную группу для реализации целевых действий, охватываемых ее мандатом, в тесном сотрудничестве с международными партнерами. EUPM Armenia является неисполнительной миссией и не будет участвовать в процессах принятия решений армянскими властями", - сообщили в Брюсселе.