Посла РФ вызвали в МИД Германии из-за данных о кибератаках

Посол России в Германии Сергей Нечаев Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - МИД ФРГ заявил о вызове посла РФ Сергея Нечаева в связи с информацией о предполагаемых российских кибератаках на ряд европейских стран, говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

"Кибератаки против Германии, союзников из ЕС и Украины неприемлемы. Мы дадим на них решительный ответ, в том числе введя дополнительные санкции. Также сегодня мы вновь вызвали посла РФ и донесли до него нашу позицию", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Ранее о вызове посла РФ во Франции заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. По его словам, Франция стала одной из 10 европейских стран, в отношении которых были недавно осуществлены кибератаки. Барро отметил, что атакам подверглись, в том числе министерства и компании. По его словам, целью хакеров был "саботаж и шпионаж".