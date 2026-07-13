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Тегеран видит подвижки в переговорах о поставках в Иран российского газа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Иранская сторона отмечает прогресс в переговорах о поставках российского газа, сообщает агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Мохсена Пакнеджада.

По итогам переговоров в понедельник с министром энергетики России Сергеем Цивилёвым он отметил: "Одним из важнейших вопросов встречи была торговля газом между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Это вопрос, переговоры по которому значительно продвинулись в последние месяцы".

По словам иранского министра, "основные моменты этой договорённости согласованы, и остались только два пункта, требующие дополнительных переговоров, и мы надеемся, что они будут окончательно согласованы в ближайшее время".

На встрече обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на 19-м заседании ирано-российской межправкомиссии. Были рассмотрены препятствия на пути реализации достигнутых договоренностей, обобщены необходимые пути их преодоления. Также был рассмотрен вопрос об инвестициях российских компаний в иранские нефтегазовые месторождения.

"Газпром" в 2024 году подписал стратегический меморандум с Национальной газовой компанией Ирана о проработке организации поставок российского газа в страну. Сообщалось, что на первом этапе поставки газа РФ в Иран по существующей инфраструктуре через Азербайджан могут составить до 1,8 млрд куб. м в год, потенциал оценивается в 55 млрд кубометров в год.

Иран Сергей Цивилев
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