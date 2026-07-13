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Великобритания объявила КСИР террористической организацией

Великобритания объявила КСИР террористической организацией
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщает в понедельник Sky News.

По его информации, министр по делам безопасности Анджела Игл сообщила в письменном заявлении парламенту, что Лондон "зафиксировал деятельность, связанную с КСИР, угрожающую жизни людей на территории Великобритании".

Также террористической объявлена организация "Асхаб аль-Ямин аль-Исламия", которая, по сообщению телеканала, связана с Ираном и с рядом атак на еврейское сообщество в Великобритании.

Внесение КСИР и "Асхаб аль-Ямин аль-Исламия" в список террористов стало возможно благодаря принятию на прошлой неделе закона о национальной безопасности, который дает властям новые полномочия для защиты от угроз Великобритании.

Великобритания Иран КСИР
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