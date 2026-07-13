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Трамп заявил, что США будут сами обеспечивать безопасность в Ормузском проливе

Вашингтон также хочет получать за это деньги, сказал американский президент

Трамп заявил, что США будут сами обеспечивать безопасность в Ормузском проливе
Фото: Al Drago/Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон планирует своими силами обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе и получать за это деньги.

"Мы сохраним позиции в проливе и, вероятно, будем управлять им. Мы станем стражами пролива. И нам должны за это возместить расходы. Когда мы выполним нашу работу, нам заплатят", - сказал он в интервью Fox News.

В воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что ответные операции продолжаются.

Хроника 28 февраля – 13 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Ормузский пролив
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