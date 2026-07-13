Президент Узбекистана поручил с 1 августа запустить систему контроля за оборотом металлолома

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил с 1 августа запустить электронную платформу "Е-лом" для контроля за оборотом черных металлов и создать при правительстве проектный офис для регулирования рынка металлургического сырья, сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания по развитию черной металлургии проведенном на АО "Узметкомбинат".

По словам президента, несмотря на ежегодные поставки на Узбекский металлургический комбинат около 700 тыс. тонн металлолома, еще порядка 500 тыс. тонн сырья остается в теневом обороте.

В этой связи все операции с ломом черных металлов будут отслеживаться в режиме реального времени через электронную платформу. Проектный офис при правительстве займется развитием конкурентной среды, обеспечением стабильности цен и совершенствованием механизмов контроля в отрасли.

На совещании отмечалось, что за последние десять лет потребность Узбекистана в металлопродукции выросла втрое - до 5,5 млн тонн в год. К 2030 году спрос, по оценкам властей, превысит 8 млн тонн в связи с реализацией крупных промышленных и инфраструктурных проектов.

Президент поручил ускорить освоение железорудных месторождений "Тебинбулак" и "Сурун-ота", а также завершить оформление соглашения о ежегодных поставках 700 тыс. тонн железорудного сырья с металлургического комбината Таджикистана.

Кроме того, для обеспечения сырьем около 150 средних и малых металлургических предприятий будет создана специализированная компания по централизованному импорту металлургического сырья. На эти цели планируется направить $200 млн, при этом импортируемое сырье будет реализовываться исключительно через биржевые торги.

Президент также поручил подготовить проекты по выпуску бесшовных труб, холоднокатаного проката, развитию технологий 3D-печати и высокоточной обработки металлов, а также сформировать программу кооперационных проектов стоимостью $100 млн вокруг крупных металлургических предприятий страны.

Мирзиёев в ходе посещения Узметкомбината в городе Бекабаде дал старт работе нового литейно-прокатного комплекса.

АО "Узбекский металлургический комбинат" является крупнейшим и единственным в Узбекистане производителем сортового проката и помольных шаров. В настоящее время основным сырьем для предприятия служат лом и отходы черных металлов. Реализация новых проектов направлена на постепенный переход к использованию отечественного железорудного сырья и расширение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.