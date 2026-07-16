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Новые 25-процентные пошлины США в отношении Бразилии вступят в силу 22 июля

Новые 25-процентные пошлины США в отношении Бразилии вступят в силу 22 июля
Фото: J.David Ake/Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Новые американские пошлины в отношении бразильского импорта вступят в силу на будущей неделе и не коснутся некоторых не производимых в Штатах товаров, следует из опубликованного Управлением торгового представителя США (USTR) заявления.

"Пошлина применяется в отношении продукции (...) с 00:01 по Восточному времени США 22 июля (07:01 по Москве)", - говорится в документе.

Пошлины, как поясняет Associated Press, не затронут некоторые товары, которые не производятся в США либо те, пошлины в отношении которых, по мнению американских властей, могут нарушить цепочки поставок.

К товарам, исключенным из новых пошлин, относятся кофе, говядина, апельсины и апельсиновый сок, некоторые продукты нефтегазовой отрасли, а также детали и компоненты для аэрокосмической промышленности, сообщило агентство.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что власти США по поручению президента Дональда Трампа введут 25-процентные пошлины на большую часть импортируемых из Бразилии товаров.

"Президент Трамп поручил Управлению торгового представителя США (USTR) ввести 25-процентные пошлины на большую часть бразильского импорта. Не должно быть сомнений в причинах: президент Лула (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - ИФ) и его правительство вели переговоры с США недобросовестно", - написал Рубио в соцсети X.

Марко Рубио США Бразилия
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