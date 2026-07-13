ОПЕК отметила, что в I полугодии участники рынка постоянно переоценивали влияние геополитики на поставки нефти

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии на рынках нефтяных фьючерсов наблюдалась повышенная волатильность, поскольку участники рынка постоянно переоценивали геополитические события и их влияние на мировые поставки нефти. Волатильность усугублялась спекулянтами и управляющими фондами, которые часто корректировали свои спекулятивные позиции в зависимости от меняющихся ожиданий относительно цен на нефть, комментирует ОПЕК в своем ежемесячном отчете.

В то же время, несмотря на значительную волатильность, фундаментальные показатели физического рынка оставались сильными, а неопределенность в отношении экспорта нефти и судоходства (из стран Персидского залива - ИФ) поддерживала спотовые рынки нефти.

"Однако цены на нефтяные фьючерсы упали в мае и июне из-за ожиданий увеличения региональных потоков нефти и увеличения краткосрочного предложения, что снизило премии за геополитический риск. В июне ожидания обильного краткосрочного предложения, а также продажа управляющими фондами эквивалента примерно 357 млн баррелей в период с начала мая по 30 июня оказали значительное понижающее давление на цены. Тем не менее, низкие мировые запасы нефти и ожидания высокого спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов в летний сезон автомобильных поездок продолжали поддерживать физический рынок нефти", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают существенный рост цен и на нефтепродукты, а также существенное снижение переработки - на 7,3 млн б/с в апреле - из-за сокращения потоков нефти и масштабных весенних ремонтов. В результате цены на нефтепродукты выросли сильнее, чем цены на нефть.

Средние дистилляты, особенно авиакеросин, оказались наиболее уязвимыми из-за перебоев в их потоках между Востоком и Западом и частичной зависимости Европы и США от импорта. Ограниченные поставки тяжелой нефти также привели к дальнейшему снижению производства дизтоплива. Рост цен на бензин был несколько более умеренным, поскольку относительно высокие запасы минимизировали непосредственные опасения по поводу поставок.

В середине второго квартала 2026 года цены на нефтепродукты постепенно снижались в соответствии с улучшением баланса нефтепродуктов, причем во всех регионах.

"В перспективе, учитывая, что мировые объемы переработки в настоящее время остаются почти на 5 млн б/с ниже среднего показателя 2025 года, предложение нефтепродуктов, вероятно, продолжит расти, что может дополнительно скорректировать баланс нефтепродуктов. Тем не менее, ожидается, что цены на нефтепродукты останутся на высоком уровне благодаря значительному спросу на транспортное топливо в период летних отпусков", - полагают аналитики ОПЕК.