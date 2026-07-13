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Йеменские хуситы сообщили, что Саудовская Аравия ударила по аэропорту в Сане

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы в понедельник заявили, что саудовские военные нанесли удары по Международному аэропорту Саны, сообщает Associated Press.

Военный представитель хуситов Яхья Сари отметил, что действия Саудовской Аравии "положили конец этапу деэскалации". Он добавил, что "эта агрессия не останется без ответа".

Агентство отмечает, что из аэропорта Саны и близлежащих районов проводится эвакуация людей.

Напряженность между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами обострилась на фоне наблюдаемой в последние дни эскалации между США и Ираном, добавляет AP.

Йемен США Саудовская Аравия
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