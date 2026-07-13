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Узбекские компании нарастили закупки на белорусской бирже

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сумма сделок узбекских участников торгов на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в январе-июне текущего года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба БУТБ.

"За первое полугодие 2026 года сумма сделок узбекских участников торгов превысила $66 млн (+21% к тому же периоду 2025 г.). На бирже аккредитованы 282 резидента Узбекистана (+30 с начала года)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе переговоров руководства БУТБ с директором Центра повышения эффективности проектов и закупок Узбекистана Нажмиддинходжей Шариповым и генеральным директором ООО "Технопарк" Сарваром Ахадовым достигнута договоренность об углублении сотрудничества сторон в сфере закупок. "Планируется проработать возможность упрощения взаимного доступа участников на электронные площадки двух стран и организовать обмен ценовой информацией и опытом внедрения цифровых технологий в госзакупках и закупках за собственные средства", - говорится в сообщении.

"Председатель правления биржи Александр Осмоловский акцентировал внимание на общности подходов при формировании биржевого товарного рынка и построении системы государственных и корпоративных закупок и выразил готовность к совместной работе по направлениям, представляющим обоюдный интерес", - добавили в пресс-службе БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года.

ГУ "Центр повышения эффективности проектов и закупок" был создан в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 2018 года в целях создания системы комплексной экспертизы проектов, их предпроектной, проектной и тендерной документации. Центр также проводит экспертизу технических заданий в рамках формирования и реализации госпрограмм развития страны и госзакупок.

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