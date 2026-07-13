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Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Международная морская организация (IMO) осведомлена о заявлениях американского президента Дональда Трампа о планах взимать пошлины с судов для обеспечения охраны военными США Ормузского пролива, однако в ООН не считают приемлемой такую практику, сообщает работающий из Лондона канал Iran International со ссылкой на представителя IMO.

"Мы знаем о посте президента в соцсетях и ждем больше деталей, - сказал он. - Мы всегда были последовательны по вопросу выплат: IMO решительно настроена против уплаты денег за прохождение проливов, используемых при международной навигации".

По его словам, законных оснований для введения обязательной платы просто за прохождение пролива вроде Ормузского нет.

Трамп 13 июля заявил, что США снова приступают к блокаде иранских портов и вводят сбор средств с грузов в размере 20% в качестве платы за защиту Ормузского пролива. "США с этого момента будут известны как "Защитник Ормузского пролива". Для честности процесса потребуется возмещение - в размере 20% от всех перевозимых грузов, за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этой нестабильной части мира", - разъяснил Трамп.

В Центральном штабе вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявили, что не позволят США самостоятельно осуществлять управление Ормузским проливом.

Хроника 28 февраля – 13 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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