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Каллас назвала неприемлемыми атаки Ирана на торговые суда и соседние страны

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ближний Восток переживает опасный цикл атак и контратак, способный сорвать хрупкое перемирие, и нападения Ирана на торговые суда и соседние страны неприемлемы, заявила на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Иранские удары по торговым судам нарушают международное право и меморандум о взаимопонимании. До войны Ормузский пролив был открыт для судоходства без пошлин. После окончания войны пролив должен быть открыт для судоходства без пошлин. Министры (стран ЕС - ИФ) ясно дали понять, что судоходство должно быть беспрепятственным, и Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", - сказала она.

"Нападения Ирана на Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн неприемлемы и грозят полным крахом мирного соглашения", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По ее словам, партнеры ЕС по Персидскому заливу играют жизненно важную роль в региональной стабильности, и ЕС стремится к более тесным связям с ними.

В связи с этим она отметила состоявшийся в рамках заседания совета Форум высокого уровня Евросоюз - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), посвященный региональной безопасности и сотрудничеству.

"Вместе с партнерами из стран Персидского залива мы обсудили последние события и то, как мы можем защитить свободу судоходства как в Персидском заливе, так и в Красном море. Угроза со стороны хуситов сохраняется, и (европейская военно-морская - ИФ) операция ASPIDES продолжает вносить важный вклад в защиту международного судоходства. На этой неделе, в ближайшие дни, я также отправлюсь в регион, чтобы лично проинспектировать (операцию - ИФ)", - сообщила Каллас.

Хроника 28 февраля – 13 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Евросоюз Иран Катар Кая Каллас ASPIDES Ормузский пролив
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