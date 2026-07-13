Суд США разрешил подачу исков против производителя Tylenol по делу о риске аутизма

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Федеральный апелляционный суд в США возобновил рассмотрение исков против американской Kenvue Inc., связанных с предполагаемыми последствиями приема ее безрецептурного обезболивающего Tylenol.

В 2023 году федеральный судья в Манхэттене запретил передачу в суд порядка 500 исков против Kenvue, выделенной из Johnson & Johnson в 2022 году. В исках утверждалось, что компания скрывала предполагаемый риск того, что Tylenol может вызывать аутизм у детей, матери которых принимали его во время беременности.

Вопрос о правомерности таких обвинений ранее вызвал острые споры в медицинском сообществе.

Коллегия из трех судей апелляционного суда в Нью-Йорке в понедельник отменила решение суда первой инстанции. По ее мнению, суд ошибочно пришел к выводу, что истцы опирались на недостоверные научные данные, пытаясь доказать, что прием Tylenol повышает риск нарушений развития у детей.

Апелляционный суд направил дело на дальнейшее рассмотрение.

Такое решение потенциально создает для Kenvue угрозу тысяч новых исков, урегулирование которых может обойтись компании в миллиарды долларов, пишет агентство Bloomberg.

Акции Kenvue теряют в цене 2% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 10,7%.