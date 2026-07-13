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Руководители "Роскосмоса" и NASA проведут встречу на Байконуре

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов проведет переговоры с главой NASA Джаредом Айзекманом на Байконуре, сообщили в пресс-службе госкорпорации в понедельник.

В "Роскосмосе" заявили, что Айзекман будет присутствовать на запуске пилотируемого корабля "Союз МС-29" к Международной космической станции, который состоится 14 июля.

"Помимо наблюдения за отправкой экипажа в составе Героев России, космонавтов "Роскосмоса" Петра Дуброва и Анны Кикиной, а также астронавта NASA Анила Менона, ожидается встреча генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова с Джаредом Айзекманом", - говорится в сообщении.

"Визит Джареда Айзекмана стал первым за восемь лет посещением руководителем NASA космодрома Байконур", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана агентству "Интерфакс-Казахстан" подтвердили, что Айзекман прибыл на Байконур, где он будет следить за запуском пилотируемого корабля "Союз МС-29" к МКС.

31 июля 2025 года главы космических агентств России и США провели первые с 2018 года переговоры, на которых обсудили дальнейшую работу МКС. Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции с орбиты.

Пуск ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" запланирован на 14 июля. В основной экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. В дублирующий - космонавты Дмитрий Петелин, Константин Борисов и астронавт NASA Дениз Бернхем.

Астронавт Менон отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских многоразовых кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов - на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

Роскосмос Байконур NASA
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