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Трамп объявил о восстановлении Штатами морской блокады Ирана

Трамп объявил о восстановлении Штатами морской блокады Ирана
Ормузский пролив
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что США снова приступают к блокаде иранских портов.

"Ормузский пролив - открыт и останется открытым, с Ираном или без него. Мы восстанавливаем иранскую блокаду; она так называется, потому что ее вводят только против иранских судов и клиентов, на вход и на выход", - написал он в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, однако США намерены - за плату - играть роль гаранта судоходства в проливе.

"США с этого момента будут известны как "Защитник Ормузского пролива". Для честности процесса потребуется возмещение - в размере 20% от всех перевозимых грузов, за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этой нестабильной части мира", - разъяснил Трамп.

Он добавил, что США незамедлительно приступают к введению в действие подобных механизмов. Когда США начнут применять такую практику, и как долго она продлится, Трамп не уточнил.

Ранее в понедельник в Центральном штабе вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявили, что не позволят США самостоятельно осуществлять управление Ормузским проливом.

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Дональд Трамп Иран США
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