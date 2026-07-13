Все семь казахстанских партий сдали в ЦИК списки кандидатов в депутаты курултая

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Политическая партия "Адилет" (Справедливость) и партия зеленых "Байтак" представили в Центральную избирательную комиссию Казахстана документы о выдвижении партийных списков кандидатов в депутаты курултая (однопалатный парламент), завершив тем самым этап выдвижения всеми зарегистрированными в стране политическими партиями, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Адилет" сформировал список из 186 кандидатов, в нем числятся лидер партии, экс-глава администрации президента страны Айбек Дадебай, а также первый заместитель руководителя администрации президента Ерлан Карин. В числе кандидатов от партии - большой пул бывших депутатов парламента Казахстана.

Среди кандидатов также фигурируют: глава нацкомпании "Казахтелеком" Багдат Мусин; известный казахстанский предприниматель, председатель совета директоров АО "Qarmet" и АО "Группа Компаний Allur" Андрей Лаврентьев; глава телерадиокомплекса президента Казахстана Раушан Кажибаева; заведующий секретариатом руководителя администрации президента Каныш Тулеушин; уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева; экс-глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова. Кроме того, среди кандидатов в депутаты от партии "Адилет" есть журналисты, политологи, общественные деятели, предприниматели.

Партия "Байтак" на прошлой неделе на съезде утвердила список из 51 кандидата, куда вошли председатель Азаматхан Амиртай и другие представители партии - экологи, геологи, юристы, предприниматели, врачи, учителя и инженеры, но в понедельник пресс-служба партии сообщила, что в списке остались только 47 человек, "четверо претендентов приняли решение выйти из него по собственному желанию".

Как сообщили в ЦИК, представленные документы будут проверены на соответствие требованиям Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".

Ранее документы о выдвижении списков кандидатов представили партии "Ак жол", Народная партия Казахстана, Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), "Ауыл" и Respublica.

Прием документов о выдвижении партийных списков кандидатов завершился в 18:00 13 июля. Регистрация партийных списков продлится до 23 июля. Выборы депутатов курултая назначены на 23 августа.

Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по системе пропорционального представительства на территории единого общенационального избирательного округа, то есть избиратели будут голосовать за партийные списки. Избрание депутатов курултая осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий депутатов - пять лет. Для получения мест в курултае партии должны преодолеть 5-процентный барьер по итогам голосования в едином общенациональном избирательном округе.

В Казахстане в настоящее время зарегистрировано семь политических партий: недавно созданная партия "Адилет" ("Справедливость"), к которой в середине июня путем реорганизации присоединилась правящая Amanat; демократическая партия "Ак Жол", Народная партия Казахстана (НПК); народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП); партия зеленых "Байтак"; партия "Respublica". В прежнем двухпалатном парламенте были представлены шесть партий.