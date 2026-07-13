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Котировки Brent поднимались выше $80 за баррель

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть усилился вечером в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении морской блокады Ирана.

К 17:38 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,43 (4,51%), до $79,44 за баррель. Ранее на торгах котировки превышали $80 за баррель впервые почти за месяц.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $3,18 (4,45%), до $74,59 за баррель.

США снова приступают к "иранской блокаде", написал Трамп в соцсети Truth Social. "Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него. Мы восстанавливаем иранскую блокаду; она так называется, потому что ее вводят только против иранских судов и клиентов, на вход и на выход", - добавил он.

Он подчеркнул, что все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, однако США намерены - за плату - играть роль гаранта судоходства в проливе.

"США с этого момента будут известны как "Защитник Ормузского пролива". Для честности процесса потребуется возмещение в размере 20% от всех перевозимых грузов за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этом очень нестабильном регионе", - написал Трамп.

12 июля американские военные нанесли очередной удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что ответные операции продолжаются.

Brent WTI Иран Дональд Трамп КСИР США
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