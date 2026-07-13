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При нападении на Белоруссию управление российскими ядерными силами перейдет белорусам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Управление российскими ядерными силами, размещенными в Белоруссии, в случае агрессии в отношении республики будет осуществлять белорусский Генштаб, заявил агентству "БелТА" заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Андрей Богодель.

"Беларусь располагает тактическим ядерным оружием и ракетным комплексом "Орешник". И во время недавней тренировки ядерных сил с участием Беларуси и России весь мир увидел, как будет передано управление ядерными силами Генеральному штабу вооруженных сил Беларуси", - сказал Богодель.

"То же касается "Орешника", - добавил он.

"Многие забывают, что Беларусь не находится в безвоздушном пространстве. Нужно напомнить, что мы входим в состав Союзного государства, у нас единая региональная группировка войск и сил (с Россией - ИФ)", - подчеркнул Богодель.

Он обратил внимание, что 51-й статьей Устава ООН закреплено право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения на члена Организации. "За нами будет стоять практически половина мира. Я думаю, что многих это должно охладить похлеще, чем ядерное оружие и "Орешник". Беларусь абсолютно не одна, и этому способствует наша миролюбивая политика", - резюмировал Богодель.

Генштаб Белоруссия Беларусь Андрей Богодель Орешник
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