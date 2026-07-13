Страны Европы договорились с Киевом о создании противоракетной коалиции

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Великобритания, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция достигли соглашения с Украиной о создании совместной коалиции по противоракетам, предназначенным для перехвата баллистических ракет, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление сторон.

"Эта инициатива дополнит имеющиеся программы в области ПРО, включая уже полученные суверенные европейские достижения, или те, которые странам-участницам еще предстоит приобрести", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что для защиты Европы требуется глобальная интегрированная конфигурация ПРО для сдерживания и нейтрализации будущих ракетных угроз. Согласно документу, результата можно достичь за счет "коллективных усилий, технологических открытий и надежного промышленного сотрудничества".