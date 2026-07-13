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Для тушения лесного пожара близ Парижа привлекли авиацию

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Французские власти задействовали специализированную авиацию для борьбы с масштабным пожаром в лесу Фонтенбло к юго-востоку от Парижа, сообщает в понедельник телеканал BFM TV.

В тушении огня задействованы около 400 пожарных. Возгорание произошло в воскресенье. За ночь охваченная огнем территория увеличилась вдвое: с 400 до 800 га. Борьбу против пожара осложняют сильные порывы ветра и торфянистая почва.

Местные власти эвакуируют людей из населенных пунктов поблизости.

Распространение огня привело к перекрытиям ряда автомобильных дорог и нарушило работу железнодорожного транспорта.

В настоящее время в 37 департаментах страны действует "красный", самый высокий, уровень погодной опасности в связи с жарой. Согласно прогнозу французских синоптиков, местами температура в понедельник может подниматься до 38 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что вызванные аномальной погодой природные пожары во Франции затронули в этом году 25 тыс. га.

Париж Франция
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