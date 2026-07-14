Поиск

В Бахрейне заработали сирены воздушной тревоги

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На фоне угрозы воздушного налета в Бахрейне заработали сирены тревоги, сообщает министерство внутренних дел королевства.

В миреТрамп заявил, что Штаты уничтожают военные возможности Ирана в Ормузском проливеТрамп заявил, что Штаты уничтожают военные возможности Ирана в Ормузском проливеЧитать подробнее

В связи со срабатыванием сирен МВД Бахрейна призвало население "сохранять спокойствие и направляться в ближайшие безопасные места".

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) объявило о начале новых ударов по Ирану, анонсированных американским президентом Дональдом Трампом.

С иранской стороны сообщалось о запуске беспилотников по американским зенитным ракетным комплексам Patriot в Кувейте и ракетном ударе по американскому военному кораблю.

По данным Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов, два танкера ОАЭ подверглись ударам Ирана в Ормузском проливе.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн сирены
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два танкера ОАЭ подверглись иранским ударам в районе Ормузского пролива

 Два танкера ОАЭ подверглись иранским ударам в районе Ормузского пролива

Президент США заявил о возможности ударов по иранскому объекту под горой Пикакс

ВМС Ирана запустили крылатую ракету по американскому военному кораблю

Трамп заявил, что Штаты уничтожают военные возможности Ирана в Ормузском проливе

 Трамп заявил, что Штаты уничтожают военные возможности Ирана в Ормузском проливе

Трамп считает, что сделка с Ираном все еще возможна

В Иране прогремели взрывы на островах в Персидском заливе и Ормузском проливе

CNN сообщает, что США бьют по иранским пусковым установкам ракетных комплексов и БПЛА

Иран запустил беспилотники по американским военным целям в Кувейте

Силы CENTCOM начали новые удары по Ирану

Аракчи заявил, что Ормузский пролив всегда будет под контролем Ирана

 Аракчи заявил, что Ормузский пролив всегда будет под контролем Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3097 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10502 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов