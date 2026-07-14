В Бахрейне заработали сирены воздушной тревоги
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На фоне угрозы воздушного налета в Бахрейне заработали сирены тревоги, сообщает министерство внутренних дел королевства.
В миреТрамп заявил, что Штаты уничтожают военные возможности Ирана в Ормузском проливеЧитать подробнее
В связи со срабатыванием сирен МВД Бахрейна призвало население "сохранять спокойствие и направляться в ближайшие безопасные места".
Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) объявило о начале новых ударов по Ирану, анонсированных американским президентом Дональдом Трампом.
С иранской стороны сообщалось о запуске беспилотников по американским зенитным ракетным комплексам Patriot в Кувейте и ракетном ударе по американскому военному кораблю.
По данным Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов, два танкера ОАЭ подверглись ударам Ирана в Ормузском проливе.