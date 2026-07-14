В Бахрейне заработали сирены воздушной тревоги

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На фоне угрозы воздушного налета в Бахрейне заработали сирены тревоги, сообщает министерство внутренних дел королевства.

В связи со срабатыванием сирен МВД Бахрейна призвало население "сохранять спокойствие и направляться в ближайшие безопасные места".

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) объявило о начале новых ударов по Ирану, анонсированных американским президентом Дональдом Трампом.

С иранской стороны сообщалось о запуске беспилотников по американским зенитным ракетным комплексам Patriot в Кувейте и ракетном ударе по американскому военному кораблю.

По данным Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов, два танкера ОАЭ подверглись ударам Ирана в Ормузском проливе.