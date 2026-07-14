Программа развития ООН запустила в Туркменистане проект по снижению риска бедствий в Центральной Азии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Программа развития ООН в партнёрстве с Главным управлением гражданской обороны и спасательных работ Минобороны Туркменистана запустила региональный проект по укреплению системы снижения риска бедствий в Центральной Азии.

Как сообщает во вторник Новостной портал туркменского Гостелерадио, проект финансируется правительством Японии и реализуется во всех пяти странах Центральной Азии с целью укрепления региональной кооперации в области реагирования и подготовки к бедствиям.

"Япония гордится возможностью поддержать эту инициативу, предоставив финансовый вклад в размере около $4,9 млн. Эта поддержка будет способствовать укреплению регионального сотрудничества и повышению готовности стран Центральной Азии к стихийным бедствиям", - отметил японский посол в Туркменистане Сасаки Хироси.

Проект предполагает тесное взаимодействие с Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы (Казахстан).

Инициатива предусматривает создание регионального координационного механизма, который позволит совершенствовать обмен информацией, совместную подготовку и координацию действий при чрезвычайных ситуациях, затрагивающих несколько стран.

По случаю запуска проекта в Ашхабаде состоялся "круглый стол" с участием представителей 16 министерств и ведомств, организаций гражданского общества и международных партнёров. Участники обсудили ключевые направления и механизмы реализации проекта.

Региональный проект "Укрепление системы регионального снижения риска бедствий в Центральной Азии" реализуется с января 2026 года по январь 2028 года при финансовой поддержке правительства Японии.

В Туркменистане проект предусматривает пилотное внедрение отраслевой системы раннего предупреждения о землетрясениях в одной из школ Ашхабада, а также укрепление взаимодействия между национальными сейсмологическими службами и структурами гражданской обороны. В дальнейшем эта модель будет распространена на другие объекты и регионы страны.