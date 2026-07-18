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Иран пригрозил США полномасштабным ответом в случае продолжения ударов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пообещал перейти к "полномасштабным наступательным операциям" в случае продолжения американских ударов по Ирану, передает государственный телеканал IRIB.

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"Если атаки США продолжатся еще два-три дня, мы перейдем к полномасштабным наступательным операциям", - заявил высокопоставленный представитель КСИР и советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

Он подчеркнул, что ни одна ближневосточная страна не сможет защититься от наступательных действий Ирана.

Ранее Центральное командования ВС США на Ближнем востоке (CENTCOM) сообщило о начале новой волны ударов по Ирану. "Эти удары призваны и дальше ослаблять иранский военный потенциал по указанию главнокомандующего", - говорится в заявлении CENTCOM.

Иран КСИР США
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