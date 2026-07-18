Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил в субботу, что два танкера подорвались и загорелись, пытаясь пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, где могут находиться мины, передают иранские государственные СМИ.

В КСИР водный путь охарактеризовали как "крайне опасный и полностью закрытый в настоящее время".

Детали инцидента, в том числе полученные судами повреждения, в заявлении не приводятся.

Ранее в КСИР сообщили, что военно-морские силы корпуса обстреляли коммерческое судно под флагом Таиланда при попытке пройти через Ормузский пролив.

По словам источника агентства Tasnim, судно пыталось пройти через пролив без разрешения военно-морских сил КСИР, несмотря на переданное ему предупреждение.

В ночь на субботу Центральное командования ВС США на Ближнем востоке (CENTCOM) сообщило о начале новой волны ударов по Ирану. "Эти удары призваны и дальше ослаблять иранский военный потенциал по указанию главнокомандующего", - заявили в CENTCOM.