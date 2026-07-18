США нанесли удары по городам на юго-западе и в центральной части Ирана

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы атаковали индустриальный город Ахваз на юго-западе Ирана и город Йезд в центральной части страны, сообщают иранские государственные СМИ.

По их данным, цели в районе Ахваза подверглись ракетным обстрелам. Не менее пяти взрывов прогремело в городе Йезд.

Ранее агентство ISNA сообщило, что американские вооруженные силы нанесли удары по городу Сирик, расположенному на побережье Ормузского пролива. О конкретных пораженных целях при этом не сообщается.