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США нанесли удары по городам на юго-западе и в центральной части Ирана

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы атаковали индустриальный город Ахваз на юго-западе Ирана и город Йезд в центральной части страны, сообщают иранские государственные СМИ.

По их данным, цели в районе Ахваза подверглись ракетным обстрелам. Не менее пяти взрывов прогремело в городе Йезд.

Ранее агентство ISNA сообщило, что американские вооруженные силы нанесли удары по городу Сирик, расположенному на побережье Ормузского пролива. О конкретных пораженных целях при этом не сообщается.

Хроника 28 февраля – 18 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ахваз США удары
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