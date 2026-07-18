Иранские СМИ сообщают о взрывах в районе города Сирик

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли удары по городу Сирик, расположенному на побережье Ормузского пролива, передает иранское агентство ISNA.

По его данным, там произошло несколько взрывов. Подробности не сообщаются.

Накануне вечером Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские войска начали новую серию ударов по Ирану.

"Эти удары призваны и дальше ослаблять иранский военный потенциал по указанию главнокомандующего", - говорится в заявлении CENTCOM.