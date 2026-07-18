Поиск

Иранские СМИ сообщают о взрывах в районе города Сирик

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли удары по городу Сирик, расположенному на побережье Ормузского пролива, передает иранское агентство ISNA.

В миреИран пригрозил США полномасштабным ответом в случае продолжения ударовЧитать подробнее

По его данным, там произошло несколько взрывов. Подробности не сообщаются.

Накануне вечером Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские войска начали новую серию ударов по Ирану.

"Эти удары призваны и дальше ослаблять иранский военный потенциал по указанию главнокомандующего", - говорится в заявлении CENTCOM.

Иран США удары
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иранские СМИ сообщают о взрывах в районе города Сирик

Иран пригрозил США полномасштабным ответом в случае продолжения ударов

КСИР атаковал торговое судно в Ормузском проливе

Силы CENTCOM начали новую волну ударов по Ирану

У побережья Сомали захвачен танкер под флагом Танзании

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Более тысячи человек эвакуированы из-за оползня на юго-западе Китая

 Более тысячи человек эвакуированы из-за оползня на юго-западе Китая

Лавров заявил, что Европа пытается оттащить Трампа от его предложений на Аляске

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Глава МИД Азербайджана заявил, что Москва и Баку преодолели непростой этап в отношениях
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3181 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10580 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов