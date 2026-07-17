У побережья Сомали захвачен танкер под флагом Танзании

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Танкер под флагом Танзании в пятницу у берегов Сомали атаковали пираты, сообщает агентство EFE со ссылкой на международно признанное правительство Йемена.

По его данным, танкер шел из Карачи (Пакистан) в Босасо (Сомали). Захват произошел примерно в 26 морских милях от юго-восточного побережья Йемена. Дальнейший маршрут движения танкера неизвестен.

В настоящее время йеменские власти совместно с международными партнерами планируют ответные действия.