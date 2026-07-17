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Более тысячи человек эвакуированы из-за оползня на юго-западе Китая

Более тысячи человек эвакуированы из-за оползня на юго-западе Китая
Обрушение жилых домов при оползне в Чунцине
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Более тысячи жителей китайского города Чунцин на юго-западе страны эвакуированы в связи с оползнем, из-под завалов спасены десять человек, передает в пятницу Центральное телевидение КНР (CCTV).

На кадрах, опубликованных CCTV, видно, как часть горного склона обрушилась на жилой район. Более десяти домов оказались разрушены.

Согласно сообщениям телеканала, власти перекрыли водо-, энерго-, и газоснабжение в радиусе одного километра от места происшествия, чтобы предотвратить возможные аварии.

По информации CCTV, оползень стал следствием землетрясения, которое произошло утром в пятницу.

Поисково-спасательные операции продолжаются.

Чунцин Китай
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