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У Трампа сохраняются возражения против предложений сенаторов о санкциях в отношении РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп все еще возражает против предлагаемого сенаторами законопроекта о масштабном пакете санкций против РФ, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Так, один из собеседников газеты, знакомый с позицией администрации США по России, предупредил что Трамп был бы готов поддержать законопроект, дающий возможность ввести санкции, лишь при условии, что он лично сможет отменять или ставить на паузу ограничительные меры. Однако против такого подхода выступают конгрессмены-демократы. По их мнению, отмена мер должна быть прерогативой Конгресса.

Кроме того, Трамп не считает законопроект своим приоритетом на данный момент. "Трамп ясно объяснил, что данная тема сейчас для него не приоритетна в Конгрессе", - говорится в статье.

Также, как сообщалось, во вторник Трамп сообщил журналистам, что пока не думал, может ли он согласиться в рамках давления на РФ на введение вторичных санкций против таких стран, как Китай и Индия.

Обновленный вариант законопроекта, который в случае одобрения даст возможность ввести масштабные санкции против РФ и стран, активно покупающих ее энергоносители, ранее поступил на рассмотрение Сената.

США РФ Дональд Трамп
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