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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4,7 тыс. человек

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Не менее 4734 человек погибли в результате недавних землетрясений в Венесуэле, сообщил во вторник спикер парламента страны Хорхе Родригес.

Таким образом, число жертв выросло на 173 человека по сравнению с озвученными ранее в июле данными, передает агентство EFE.

Число пострадавших за последние дни не изменилось, оно составляет 16 740 человек. Кроме того, почти 18 тыс. жителей страны остаются без крова.

24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения с интервалом около 40 секунд. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5 баллов.

Венесуэла
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