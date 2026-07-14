Трамп пока не обсуждал возможность вторичных санкций против Китая и Индии в рамках мер против РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Власти США в рамках усиления санкционного режима в отношении России пока не рассматривали возможность вторичных санкций против КНР и Индии за их коммерческие связи с РФ, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Мы посмотрим. Это не обсуждалось", - сказал он на пресс-конференции с премьером Ирака Али аз-Зейди.

Сенаторы-демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь ранее призвали членов Конгресса США принять законопроект об усилении санкций против России в память о его авторе, скончавшемся в субботу сенаторе-республиканце Линдси Грэме (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Грэм ранее подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, в том числе предлагал ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть. Согласно документу, такие меры нужно будет принять, если президент США придет к выводу, что Москва не настроена всерьез решать украинский кризис. В январе Грэм утверждал, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту.