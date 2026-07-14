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Корабль "Союз МС-29" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-29" с российско-американским экипажем приблизился к Международной космической станции (МКС) и пристыковался к модулю "Причал", трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения.

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На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Согласно плану, экипаж пробудет на орбите 261 сутки.

В ходе экспедиции планируется совершить два выхода в открытый космос по российской программе.

Астронавт Менон прибыл на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

МКС Байконур Роскосмос Союз Анна Кикина Петр Дубров
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