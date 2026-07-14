Трамп посчитал оптимальной идею стран Персидского залива заменить плату за охрану Ормуза инвестициями

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что руководители стран Персидского залива убедили его отказаться от идеи брать 20% со стоимости грузов в счет оплаты охраны Ормузского пролива в пользу экономических соглашений между странами.

"Мне звонили разные люди, из разных стран, короли и эмиры, все, кого мы знаем и любим. И они сказали, что хотели бы сделать это иначе", - приводит CNN слова Трампа из разговора с журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что было бы несправедливым, если США обеспечивали бы судоходство в Ормузском проливе без платы, и итоговое предложение по инвестициям стран Персидского залива в американскую экономику выглядело идеей лучше, чем 20-процентная плата.

"Это удовлетворяло моим требованиям. Я думаю, это в самом деле куда лучше", - подытожил Трамп.

Ранее во вторник он написал в соцсети Truth Social, что за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашения в сфере торговли и инвестиций. Трамп заверил, что новые соглашения приведут к созданию в США миллионов высокооплачиваемых рабочих мест, и что договоренности принесут пользу региональным государствам.