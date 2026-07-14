Поиск

Трамп посчитал оптимальной идею стран Персидского залива заменить плату за охрану Ормуза инвестициями

Трамп посчитал оптимальной идею стран Персидского залива заменить плату за охрану Ормуза инвестициями
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что руководители стран Персидского залива убедили его отказаться от идеи брать 20% со стоимости грузов в счет оплаты охраны Ормузского пролива в пользу экономических соглашений между странами.

"Мне звонили разные люди, из разных стран, короли и эмиры, все, кого мы знаем и любим. И они сказали, что хотели бы сделать это иначе", - приводит CNN слова Трампа из разговора с журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что было бы несправедливым, если США обеспечивали бы судоходство в Ормузском проливе без платы, и итоговое предложение по инвестициям стран Персидского залива в американскую экономику выглядело идеей лучше, чем 20-процентная плата.

"Это удовлетворяло моим требованиям. Я думаю, это в самом деле куда лучше", - подытожил Трамп.

Ранее во вторник он написал в соцсети Truth Social, что за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашения в сфере торговли и инвестиций. Трамп заверил, что новые соглашения приведут к созданию в США миллионов высокооплачиваемых рабочих мест, и что договоренности принесут пользу региональным государствам.

США Дональд Трамп Ормузский пролив Персидский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корабль "Союз МС-29" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Трамп посчитал оптимальной идею стран Персидского залива заменить плату за охрану Ормуза инвестициями

 Трамп посчитал оптимальной идею стран Персидского залива заменить плату за охрану Ормуза инвестициями

Что произошло за день: вторник, 14 июля

Трамп пока не обсуждал возможность вторичных санкций против Китая и Индии в рамках мер против РФ

Трамп потребовал инвестиции от стран Персидского залива за движение через Ормузский пролив

 Трамп потребовал инвестиции от стран Персидского залива за движение через Ормузский пролив

Баффет за восемь лет отдаст семейным благотворительным фондам все свои акции Berkshire

"Союз МС-29" стартовал к МКС с Байконура

 "Союз МС-29" стартовал к МКС с Байконура

Эксперты считают, что численность населения Евросоюза достигла максимума

Норвегия ввела новые антироссийские санкции

Котировки Brent поднимались выше $87 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10519 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3115 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов