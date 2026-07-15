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Президент США сообщил о продолжении контактов с иранской стороной

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Представители Вашингтона и Тегерана продолжают контакты, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Примерно час назад", - ответил Трамп на вопрос Fox News о том, когда были последние контакты с иранской стороной.

Президент отметил, что в ходе этих контактов Тегерану в очередной раз порекомендовали заключить сделку с Вашингтоном.

"Вам лучше заключить сделку. У вас (в противном случае - ИФ) не останется ничего", - пояснил Трамп.

Хроника 28 февраля – 15 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Тегеран
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