Президент США сообщил о продолжении контактов с иранской стороной

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Представители Вашингтона и Тегерана продолжают контакты, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Примерно час назад", - ответил Трамп на вопрос Fox News о том, когда были последние контакты с иранской стороной.

Президент отметил, что в ходе этих контактов Тегерану в очередной раз порекомендовали заключить сделку с Вашингтоном.

"Вам лучше заключить сделку. У вас (в противном случае - ИФ) не останется ничего", - пояснил Трамп.