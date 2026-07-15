Трамп вновь не исключил, что США могут взять под контроль иранский остров Харк

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США могут взять под контроль иранский остров Харк в Персидском заливе.

"Если говорить о том, чтобы забрать остров, то я бы сделал это, если нам удастся в достаточной степени ослабить их армию", - сказал он в интервью Fox News.

При этом Трамп предположил, что для выполнения такого рода задач ВС США не потребуется самостоятельно проводить сухопутную операцию.

"Другие силы могли бы сделать это за нас", - сказал он.

Президент США также подчеркнул, что США вряд ли будут наносить удары по объектам нефтяной инфраструктуры на острове Харк, так как "это большая часть мировой экономики".

Остров Харк считается стратегически важным крупным центром экспорта иранской нефти.

ВС США несколько раз за последние месяцы наносили удары по военным объектам на острове.