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Американские силы ПВО помогли Кувейту отразить атаки Ирана

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США оказали Кувейту поддержку в защите от непрерывных атак Ирана в ночь на среду, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, военные США задействовали зенитные ракетные комплексы Patriot для перехвата иранских воздушных целей.

Как сообщило Минобороны Кувейта, четверо военнослужащих кувейтских вооруженных сил получили ранения в результате иранской атаки на корабль кувейтских ВМС. Кроме того, иранские атаки привели к возникновению пожаров на ряде объектов в стране.

Хроника 28 февраля – 15 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Patriot Иран Кувейт США
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