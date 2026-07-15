Американские силы ПВО помогли Кувейту отразить атаки Ирана

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США оказали Кувейту поддержку в защите от непрерывных атак Ирана в ночь на среду, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, военные США задействовали зенитные ракетные комплексы Patriot для перехвата иранских воздушных целей.

Как сообщило Минобороны Кувейта, четверо военнослужащих кувейтских вооруженных сил получили ранения в результате иранской атаки на корабль кувейтских ВМС. Кроме того, иранские атаки привели к возникновению пожаров на ряде объектов в стране.