Иравани заявил, что США подрывают выполнение меморандума о взаимопонимании

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Постпред Ирана при ООН Амир-Саид Иравани направил письмо генсеку международной организации Антониу Гутерришу, в котором заявил, что США нарушают меморандум о взаимопонимании и атакуют гражданскую инфраструктуру страны.

"Преднамеренные атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры представляют собой военное преступление и преступление против человечности", - говорится в тексте письма.

Постпред заявил, что США "последовательно отказывались исполнять свои обязательства" и целенаправленно "подрывали выполнение" меморандума о взаимопонимании.

По его словам, Иран задокументировал "42 явных и фундаментальных нарушения" меморандума со стороны США.

В ночь на среду президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану ударами по мостам и объектам энергетики.

"На следующей неделе настанет очередь мостов и электростанций", - сказал Трамп в интервью Fox News.