Рубио осудил удары Ирана по территории Иордании

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в среду обсудил ситуацию вокруг Ирана на встрече с главой МИД Иордании Айманом Ас-Сафади, сообщает Госдеп.

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, "включая продолжающиеся нападения иранского режима на судоходство и страны региона".

Госсекретарь США "осудил эти нападения, в том числе неприемлемые удары Ирана по территории Иордании", а также поблагодарил Ас-Сафади за важную роль его страны в обеспечении региональной безопасности.

Ранее Иран приступил к ответным ударам по американским базам и военным объектам на Ближнем Востоке.

В ночь на среду иранская армия нанесла удары с применением беспилотников по объектам на используемой США авиабазе Муваффак Салти в Иордании.