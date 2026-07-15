КСИР предупредил, что Ормузский пролив останется закрытым до прекращения атак США

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в среду заявил, что Ормузский пролив будет закрыт, пока США не прекратят атаки на исламскую республику, передают иранские государственные СМИ.

В заявлении указывается, что американские военные вновь атаковали иранские базы под предлогом защиты судов, которые подвергались обстрелам из-за нарушения правил прохождения через пролив, "чтобы скрыть свое поражение и недееспособность".

Ранее глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что Иран несет ответственность за атаки на семь коммерческих судов в прошедшие дни.

"За последние семь дней Иран целенаправленно атаковал мирное население по всему региону, нанеся удары по семи торговым судам, в результате чего погибли, пропали без вести или получили ранения около десятка гражданских членов экипажей", - сказал он.

Адмирал отметил, что Иран также нанес удары по странам Персидского залива.

"Иранские силы также выпустили десятки ракет и беспилотников по соседним странам Персидского залива. Американские силы привлекают Иран к ответственности за неоправданную агрессию, которая продолжает угрожать жизням невинных людей", - подчеркнул Купер.

Как сообщили в американском командовании, в ночь на среду "в ходе семичасовой волны ударов американские истребители, беспилотники и корабли ВМС выпустили высокоточные боеприпасы по иранским ракетным базам и базам беспилотников, военно-морским силам и системам береговой обороны, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам".