ОПЕК+ в декабре утвердит рабочий план реализации Хартии сотрудничества

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК и государства, не входящие в организацию, планируют утвердить рабочий план по полной реализации Хартии сотрудничества (Charter of Cooperation, CoC) ОПЕК+ в декабре 2026 года, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

"В настоящее время основное внимание сосредоточено на разработке рабочего плана Хартии. Он будет включать конкретные программы деятельности и график проведения встреч. Утверждение документа министрами планируется в декабре этого года, а полноценное применение Хартии предполагается начать с января 2027 года", - заявил аль-Гайс на первом заседании Технического комитета Хартии сотрудничества ОПЕК+, проходящем в среду в Баку. Его слова приводят азербайджанские СМИ.

Он отметил, что основная цель нынешнего заседания - разработка рабочего плана. В течение дня сотрудники секретариата ОПЕК представят материалы по плану активизации Хартии, проекту рабочего плана Технического комитета, а также программам деятельности и встречам, запланированным на период после 2027 года.

Генеральный секретарь ОПЕК напомнил, что на 40 министерском совещании стран ОПЕК+, состоявшемся в ноябре 2025 года, секретариату ОПЕК было поручено разработать план действий по полной реализации целей Хартии сотрудничества.

"После этого секретариат совместно со странами-участницами подготовил план действий. В его рамках определены механизм управления Хартией и пять основных направлений деятельности. План предусматривает встречи министров не реже одного раза в год - в онлайн-формате, в Вене или других городах, таких как Баку, а заседаний Технического комитета – не менее двух раз в год. Пять основных направлений Хартии охватывают диалог с крупными потребителями нефти, технологии, инновации и инвестиции в нефтяной отрасли, политику и регулирование, влияющие на сектор, фундаментальные показатели нефтяного рынка, а также разработку отраслевых стандартов на основе консенсуса", - сказал он.

По его словам, на техническом совещании 21 мая 2026 года план активизации Хартии был согласован, а 7 июня его поддержали министры стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию. Это позволило завершить первый этап формирования институциональной основы Хартии сотрудничества.