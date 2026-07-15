Поиск

Пожар в лесу Фонтенбло близ Парижа локализовали

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать продолжающийся с воскресенья пожар в лесу Фонтенбло к юго-востоку от Парижа, сообщает в среду газета Le Figaro.

"Удерживаются границы очагов возгорания", - заявил префект департамента Сена и Марна Пьер Ори.

По его оценке, на окончательную ликвидацию пожара, затронувшего более 2 тыс. га, могут уйти недели.

Над локализацией возгорания работали порядка 800 пожарных, были привлечены специально оборудованные самолеты. Борьбу против огня осложняют сильные порывы ветра и торфянистая почва.

Четверо человек задержаны по подозрению в поджогах в лесу Фонтенбло.

Лес Фонтенбло, расположенный примерно в 60 км к юго-востоку от столицы, простирается на 25 тыс. га и ежегодно привлекает около 15 млн туристов.

В среду жара во Франции отступает: ни в одном из департаментов не введен "красный", самый высокий, уровень погодной опасности в связи с жарой. Накануне этот уровень опасности действовал в 26 департаментах страны.

Париж Франция Фонтенбло
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп не исключает возможности нанесения более масштабных ударов по Ирану

Что случилось этой ночью: среда, 15 июля

Ливан добивается отвода израильских войск из двух зон на юге страны

 Ливан добивается отвода израильских войск из двух зон на юге страны

Средства ПВО Иордании перехватили несколько иранских баллистических ракет

Иран заявил о поражении логистического центра США в Кувейте

Индексы США завершили торги ростом во вторник

 Индексы США завершили торги ростом во вторник

Американские военные завершили семичасовую серию ударов по Ирану

 Американские военные завершили семичасовую серию ударов по Ирану

Скелет тираннозавра продан на аукционе Sotheby’s за рекордные $50,1 млн

 Скелет тираннозавра продан на аукционе Sotheby’s за рекордные $50,1 млн

Иран наносит удары по американским базам в Бахрейне

США расширили санкции против Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10528 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3140 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов