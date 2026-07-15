Пожар в лесу Фонтенбло близ Парижа локализовали

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать продолжающийся с воскресенья пожар в лесу Фонтенбло к юго-востоку от Парижа, сообщает в среду газета Le Figaro.

"Удерживаются границы очагов возгорания", - заявил префект департамента Сена и Марна Пьер Ори.

По его оценке, на окончательную ликвидацию пожара, затронувшего более 2 тыс. га, могут уйти недели.

Над локализацией возгорания работали порядка 800 пожарных, были привлечены специально оборудованные самолеты. Борьбу против огня осложняют сильные порывы ветра и торфянистая почва.

Четверо человек задержаны по подозрению в поджогах в лесу Фонтенбло.

Лес Фонтенбло, расположенный примерно в 60 км к юго-востоку от столицы, простирается на 25 тыс. га и ежегодно привлекает около 15 млн туристов.

В среду жара во Франции отступает: ни в одном из департаментов не введен "красный", самый высокий, уровень погодной опасности в связи с жарой. Накануне этот уровень опасности действовал в 26 департаментах страны.