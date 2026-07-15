Киргизия ввела запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Киргизии ввел запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов, при этом упрощены процедуры ввоза топлива в страну, сообщается в постановлении кабмина.

Постановление принято в целях обеспечения стабильного функционирования внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов Киргизии, защиты энергетической безопасности, недопущения возникновения дефицита нефтепродуктов и бесперебойного снабжения внутренних потребностей.

"Приостанавливается действие временного запрета на ввоз отдельных видов нефти и нефтепродуктов автомобильным транспортом на территорию Кыргызской Республики до 1 апреля 2027 года. Кроме того, внесены изменения в постановление, регулирующее вывоз нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики. Установлен временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом до насыщения внутреннего рынка либо формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС", - говорится в документе.

При этом запрет не распространяется на нафту, мазут и печное топливо, вывозимые по решению кабинета министров в рамках таможенной процедуры переработки вне таможенной территории с обязательным последующим обратным ввозом продуктов переработки, а также на нефтепродукты, находящиеся в штатных топливных баках транспортных средств.